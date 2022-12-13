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インテM　大幅に反発、3rd Party Cookieに依存しない広告プランに測定機能追加／新興市場スナップショット

2022年12月13日 13:43

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記事提供元：フィスコ

*13:43JST ＜7072＞ インテM 1439 +31
大幅に反発。自社が提供する3rd Party Cookieに依存しない共通IDソリューション「IM Universal Identifier」を活用した広告プラン「ポストCookieアドネットワーク」に広告測定機能「IM ポスト Cookie　Brand Lift」を追加したと発表している。Cookieの取り扱いに関する規制強化が議論される中、3rd Party Cookieに依存しない動画広告の効果測定が可能になるとしている。《ST》

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