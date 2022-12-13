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東京都知事選挙で使用のドメイン、何者かに再再取得され元の知事選ページが復元
あるAnonymous Coward 曰く、 以前話題になった2021年5月22日に期限切れとなった「2020tochijisen.tokyo」だが、その後誰かに取得され、2022年8月1日現在はパーキング広告が表示されていた（tss (夜行性昼行燈)さんのツイート）。
その後また期限切れになって、Whoisいわく10月にGMOで誰かが取得。次の期限切れは2023年10月21日以降。
色々見た限りではGoogleアナリティクスの部分だけ削られて元のページをそのまま表示している。いつサイトが別のページに化けたりするかもわからないのでアクセする人は自衛して自己責任でよろしく。
ttps://2020tochijisen.tokyo/
whois 2020tochijisen.tokyo
Domain Name: 2020TOCHIJISEN.TOKYO
Registry Domain ID: DO7278170-GMO
Registrar WHOIS Server:
Registrar URL: http://www.tldregistrarsolutions.com/
Updated Date: 2022-12-01T08:13:05.0Z
Creation Date: 2022-10-21T14:07:34.0Z
Registry Expiry Date: 2023-10-21T23:59:59.0Z
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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