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12/12の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:38JST 12/12
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27901.01、+326.58）
・1ドル＝136.50-60円
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・NYダウは下落（33476.46、-305.02）
・ナスダック総合指数は下落（11004.62、-77.39）
・シカゴ日経先物は下落（27745、大阪比-105）
・SOX指数は下落（2721.02、-23.72）
・VIX指数は上昇（22.83、+0.54）
・米原油先物は下落（71.02、-0.44）
・米長期金利は上昇
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・法人企業景気予測調査（10-12月）
・国内企業物価指数（11月）
・工作機械受注（11月）
・英鉱工業生産指数（10月）
・英商品貿易収支（10月）
・ブラジル週次景気動向調査
・インド鉱工業生産（10月）
・インド消費者物価指数（11月）
・ブラジル貿易収支（先週）
・米財政収支（11月）
・中国資金調達総額（11月、15日までに）
・中国マネーサプライ（11月、15日までに）
・中国元建て新規貸出残高（11月、15日までに）
・米3年物国債と10年物国債の入札
・欧州連合（EU）外相理事会《ST》
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