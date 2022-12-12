12/12の強弱材料

*08:38JST 12/12

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27901.01、+326.58）

・1ドル＝136.50-60円

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・NYダウは下落（33476.46、-305.02）

・ナスダック総合指数は下落（11004.62、-77.39）

・シカゴ日経先物は下落（27745、大阪比-105）

・SOX指数は下落（2721.02、-23.72）

・VIX指数は上昇（22.83、+0.54）

・米原油先物は下落（71.02、-0.44）

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・法人企業景気予測調査（10-12月）

・国内企業物価指数（11月）

・工作機械受注（11月）

・英鉱工業生産指数（10月）

・英商品貿易収支（10月）

・ブラジル週次景気動向調査

・インド鉱工業生産（10月）

・インド消費者物価指数（11月）

・ブラジル貿易収支（先週）

・米財政収支（11月）

・中国資金調達総額（11月、15日までに）

・中国マネーサプライ（11月、15日までに）

・中国元建て新規貸出残高（11月、15日までに）

・米3年物国債と10年物国債の入札

・欧州連合（EU）外相理事会《ST》