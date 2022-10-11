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キユーピー 大幅反発、第3四半期は市場想定上振れで過度な業績懸念後退／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:16JST ＜2809＞ キユーピー 2442 +82
大幅反発。先週末に第3四半期決算を発表、累計営業利益は214億円で前年同期比2.3％減益となった。6-8月期は72億円で同3.4％減、3-5月期の同8.1％減から減益率が縮小、市場コンセンサスも8億円程度上回ったとみられる。製品価格値上げによる需要鈍化などが警戒されていたが、想定以上にマヨネーズの需要が底堅かったもよう。過度な業績懸念の後退につながる形へ。《ST》
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