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メディア　大幅に3日ぶり反落、23年8月期の営業利益予想22.6％減、前期期末配当は4.50円に増配／新興市場スナップショット

2022年10月11日 13:26

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記事提供元：フィスコ

*13:26JST ＜3815＞ メディア 316 -33
大幅に3日ぶり反落。23年8月期の営業利益予想を前期比22.6％減の1.50億円と発表している。デジタルコンテンツ事業で新規コンテンツの制作強化や運用効率化を図る一方、占いサービスなどのOne to One事業でシステム開発に投資するほか、広告宣伝費が増加する見込み。22年8月期の営業利益は307.0％増の1.93億円で着地した。従来未定だった期末配当予想を4.50円（前期末実績は無配）としている。《ST》

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