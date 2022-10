「out=外に出る」と覚えては英語は話せない? part2 コアで覚える英語 - 前置詞 (4)

今回も前回に引き続き前置詞「out」のコアを紹介していく。

【前回は】「out=外に出る」と覚えては英語は話せない? part1 コアで覚える英語 - 前置詞 (3)

■outのコア

outのコアは「外に」であり、「出て行く」のか「出て来る」のかは、視点をどこに置くかによって異なる。

■出現する

この場合、視点は外側にある。

・The stars are out.「星が出ている」

・His new book is out.「彼の新作が出版された」

outの訳語に頼ってしまうと、上記の例文は「星が無くなる」「本がどこかへ行く」などと全く別の意味に解釈してしまうことにもなりかねない。したがってoutのコアイメージを理解しておく必要がある。

■大声で叫ぶ・呼ぶ・はっきりと言う・目立つ・強調

「外に出る」ことから転じて、「同一の事・物から抜きん出ること」という意味になる。そのことから明確になるように、「大声で叫ぶ・声高に言う・あからさまに~、はっきりと言う・目立つ・強調」の意味になる。

・Calling out my name「私の名前を読み上げる」

・Tell him right out「彼にはっきり言いなさい」

・She is out standing.「彼女はひときわ目立つ」

・Watch out!「気を付けて!」

■最後まで・完全に(~になる・何かをする)

outには「完全に~する・すっかり~する・最後まで~する」という意味がある。なぜそうなのか。これも実はoutのコアをイメージすれば理解できる。「中から外に出る」ということはつまり「最終的に中にあるものは無くなる」ということである。

・His new correction is sold out.「彼の新作は売り切れになっている」

・We are running out of time.「時間が無くなってきた」

・These shoes are worn out pretty much.「この靴はだいぶ履きつぶれたね」

■(的・ポイントから)外れている・狂っている・起動しない・故障している

これもoutの「中から外に出る」というコアから、「ポイントが外れている・逸脱している・能力が無くなる」という意味に転じる。

・out of service「サービス中止中」

・out of order「壊れている」

以上outのコアを紹介した。一見難しそうだが、日本語の「出」と同じように捉えると分かりやすいのではないだろうか。「get out」「bring it out」など「動詞+out」の単語はたくさんある。意味が分からない場合は辞書を引く前に、まずoutのコアからその意味を推測してほしい。(記事:newpowersoul・記事一覧を見る)