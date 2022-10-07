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7日の日本国債市場概況：債券先物は148円62銭で終了
*16:47JST 7日の日本国債市場概況：債券先物は148円62銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2022年12月限
寄付148円65銭 高値148円69銭 安値148円54銭 引け148円62銭
売買高総計13118枚
2年 441回 -0.075％
5年 153回 0.045％
10年 368回 0.245％
20年 181回 0.970％
債券先物12月限は、148円65銭で取引を開始。前日NY市場での米FRBの大幅利上げ観測による長期金利上昇を受けて売りが優勢になり、148円69銭から148円54銭まで下げた。その後、引けにかけては米国の9月雇用統計の発表を控えて買い戻しがみられた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は4.26％、10年債は3.83％、30年債は3.79％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.12％、英国債は4.17％、オーストラリア10年債は3.84％、NZ10年債は4.26％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30 米・9月非農業部門雇用者数（予想：+25.5万人、8月：+31.5万人）
・21:30 米・9月失業率（予想：3.7％、8月：3.7％）
・21:30 米・9月平均時給（前年比予想：+5.0％、8月：+5.2％）
・21:30 カナダ・9月失業率（予想：5.4％、8月：5.4％）
・23:00 米・8月卸売在庫改定値（前月比予想：+1.3％、速報値：+1.3％）
・23:00 ウィリアムズNY連銀総裁質疑応答
・24:00 カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁オンライン討論会参加（農業・食糧・インフレ関連）
・01:00 ボスティック米アトランタ連銀総裁討論会参加（経済不均衡）
・04:00 米・8月消費者信用残高（予想：+250.00億ドル、7月：+238.11億ドル）
・EU首脳非公式会議《KK》
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