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サイエンスアーツ 急反発、PTT通信音声をテキスト化・翻訳する技術の特許を欧州で取得／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:52JST ＜4412＞ サイエンスアーツ 2428 +135
急反発。PTT（Push-To-Talk）通信の音声をテキスト化・翻訳する技術に関する特許「1対多のグループ一斉音声通信Buddycomの通信技術」を欧州で取得したと発表している。同技術は、一時的に受話者の通信環境が悪い場合でも、通話内容の聞き直しやテキスト化した内容を確認することで聞き間違えによる伝達ミスを低減し、騒音環境下での伝達事項の確認を容易にするという。2018年4月に国内特許を取得し、現在のプラン「Talk Enterprise」で提供しているが、中長期的な海外展開を見据えて各国での出願を行っているようだ。《TY》
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