リプロセル　大幅に4日続伸、米カリフォルニア州再生医療機構への臨床用iPS細胞提供で基本合意／新興市場スナップショット

*09:43JST ＜4978＞ リプロセル 244 +33

大幅に4日続伸。米カリフォルニア州再生医療機構（CIRM）にリプロセルの臨床用iPS細胞を提供する基本合意書を締結したと発表している。CIRMが推進している複数の再生医療プロジェクトに提供する。今回の新たなパートナーシップ提携で、リプロセルのシードiPS細胞（StemRNA Clinical iPSC Seed Clones）を用いた再生医療製品の開発が世界的に加速することが期待されるとしている。《ST》