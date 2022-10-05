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LeTech 第三者割当による普通株式及び種類株式の払込完了
記事提供元：フィスコ
*12:51JST LeTech---第三者割当による普通株式及び種類株式の払込完了
LeTech＜3497＞は9月30日、第三者割当による普通株式及び種類株式の払込完了を発表。
今回の第三者割当増資の概要として、普通株式は1,548,000株、払込金額は1株につき646円、払込金額の総額は1,000,008,000円、増加する資本金は500,004,000円、増加する資本準備金は500,004,000円、割当先及び割当株式数はエルティー:1,548,000株、払込日は2022年9月30日。
A種種類株式は2,000株、払込金額は1株につき1,000,000円、払込金額の総額は2,000,000,000円、増加する資本金は1,000,000,000円、増加する資本準備金は1,000,000,000円、割当先及び割当株式数はエルティー:2,000株、払込日は2022年9月30日。《TY》
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