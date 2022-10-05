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今日の注目スケジュール：サービス業PMI、米ADP全米雇用報告、米ISM非製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、米ADP全米雇用報告、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
09:30 サービス業PMI(9月) 51.9
09:30 総合PMI(9月) 20.9
14:00 需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)
＜海外＞
10:00 NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 3.50％ 3.00％
15:00 独・貿易収支(8月) 54億ユーロ
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(9月) 48.9
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(9月) 48.2
21:00 ブ・鉱工業生産(8月) 0.6％
21:15 米・ADP全米雇用報告(9月) 20.0万人 13.2万人
21:30 米・貿易収支(8月) -677億ドル -707億ドル
21:30 加・貿易収支(8月) 35.0億加ドル 40.5億加ドル
22:00 ブ・サービス業PMI(9月) 53.9
22:00 ブ・総合PMI(9月) 53.2
23:00 米・ISM非製造業景況指数(9月) 56.0 56.9
25:00 露・GDP(4-6月) -4.1％
独・15年債入札
「OPECプラス」閣僚級会合
米・アトランタ連銀総裁が講演
英・トラス首相が保守党大会で演説
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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