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今日の注目スケジュール：サービス業PMI、米ADP全米雇用報告、米ISM非製造業景況指数など

2022年10月5日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、米ADP全米雇用報告、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
09:30　サービス業PMI(9月)　　51.9
09:30　総合PMI(9月)　　20.9
14:00　需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)


＜海外＞
10:00　NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　3.50％　3.00％
15:00　独・貿易収支(8月)　　54億ユーロ
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(9月)　　48.9
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(9月)　　48.2
21:00　ブ・鉱工業生産(8月)　　0.6％
21:15　米・ADP全米雇用報告(9月)　20.0万人　13.2万人
21:30　米・貿易収支(8月)　-677億ドル　-707億ドル
21:30　加・貿易収支(8月)　35.0億加ドル　40.5億加ドル
22:00　ブ・サービス業PMI(9月)　　53.9
22:00　ブ・総合PMI(9月)　　53.2
23:00　米・ISM非製造業景況指数(9月)　56.0　56.9
25:00　露・GDP(4-6月)　　-4.1％


独・15年債入札

「OPECプラス」閣僚級会合

米・アトランタ連銀総裁が講演

英・トラス首相が保守党大会で演説


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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