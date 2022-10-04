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今日の注目スケジュール：豪オーストラリア準備銀行が政策金利発表、米製造業受注、米JOLT求人件数など

2022年10月4日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪オーストラリア準備銀行が政策金利発表、米製造業受注、米JOLT求人件数など
＜国内＞
08:30　東京CPI(9月)　2.9％　2.9％
08:50　マネタリーベース(9月)　　0.4％


＜海外＞
12:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　2.85％　2.35％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(9月)　　0.12％
18:00　欧・ユーロ圏PPI(8月)　　4.0％
22:30　ブ・自動車販売台数(9月)　　208493台
23:00　米・製造業受注(8月)　0.2％　-1.0％
23:00　米・JOLT求人件数(8月)　　1123.9万件


米・ダラス連銀総裁がアトランタ連銀主催のイベントであいさつ

米・ニューヨーク連銀総裁が同連銀主催のイベントで開会・閉会のあいさつ

米・クリーブランド連銀総裁がシカゴ連銀主催のイベントで講演

米・サンフランシスコ連銀総裁が外交問題評議会(CFR)で講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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