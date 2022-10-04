関連記事
今日の注目スケジュール：豪オーストラリア準備銀行が政策金利発表、米製造業受注、米JOLT求人件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪オーストラリア準備銀行が政策金利発表、米製造業受注、米JOLT求人件数など
＜国内＞
08:30 東京CPI(9月) 2.9％ 2.9％
08:50 マネタリーベース(9月) 0.4％
＜海外＞
12:30 豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 2.85％ 2.35％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(9月) 0.12％
18:00 欧・ユーロ圏PPI(8月) 4.0％
22:30 ブ・自動車販売台数(9月) 208493台
23:00 米・製造業受注(8月) 0.2％ -1.0％
23:00 米・JOLT求人件数(8月) 1123.9万件
米・ダラス連銀総裁がアトランタ連銀主催のイベントであいさつ
米・ニューヨーク連銀総裁が同連銀主催のイベントで開会・閉会のあいさつ
米・クリーブランド連銀総裁がシカゴ連銀主催のイベントで講演
米・サンフランシスコ連銀総裁が外交問題評議会(CFR)で講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 10/3の強弱材料 10/ 3 08:31
- 今日の注目スケジュール：日銀短観、製造業PMI、米ISM製造業景況指数など 10/ 3 06:30
- 9/30の強弱材料 9/30 08:28
- 今日の注目スケジュール：中製造業、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米個人所得など 9/30 06:30
- 9/29の強弱材料 9/29 08:50