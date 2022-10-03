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10/3の強弱材料

2022年10月3日 08:31

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記事提供元：フィスコ

*08:31JST 10/3
[強弱材料]

強気材料
・1ドル＝144.60-70円
・VIX指数は低下（31.62、-0.22）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続

弱気材料
・日経平均は下落（25937.21、-484.84）
・NYダウは下落（28725.51、-500.10）
・ナスダック総合指数は下落（10575.62、-161.89）
・シカゴ日経先物は下落（25930、大阪比-80）
・SOX指数は下落（2306.70、-40.67）
・米原油先物は下落（79.49、-1.74）
・米長期金利は上昇
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項
・日銀金融政策決定会合における主な意見（9月21、22日）
・日銀短観（大企業製造業DI）（7-9月）
・製造業PMI（9月）
・新車販売台数（9月）
・臨時国会召集
・岸田首相が衆参両院で所信表明演説
・インド製造業PMI（9月）
・スイス消費者物価指数（9月）
・ユーロ圏製造業PMI（9月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（9月）
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル製造業PMI（9月）
・ブラジル貿易収支（9月）
・米ISM製造業景況指数（9月）
・米建設支出（8月）
・米アトランタ連銀総裁が同連銀主催の会議で開会のあいさつ
・米二ューヨーク連銀総裁が講演
・英クワーテング財務相が保守党大会で演説
・ユーロ圏財務相会合
・ノーベル医学・生理学賞受賞者の発表
・中国株式市場は国慶節のため休場（7日まで、10日から取引再開）《ST》

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