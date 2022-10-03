*08:31JST 10/3

[強弱材料]

強気材料

・1ドル＝144.60-70円

・VIX指数は低下（31.62、-0.22）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（25937.21、-484.84）

・NYダウは下落（28725.51、-500.10）

・ナスダック総合指数は下落（10575.62、-161.89）

・シカゴ日経先物は下落（25930、大阪比-80）

・SOX指数は下落（2306.70、-40.67）

・米原油先物は下落（79.49、-1.74）

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・日銀金融政策決定会合における主な意見（9月21、22日）

・日銀短観（大企業製造業DI）（7-9月）

・製造業PMI（9月）

・新車販売台数（9月）

・臨時国会召集

・岸田首相が衆参両院で所信表明演説

・インド製造業PMI（9月）

・スイス消費者物価指数（9月）

・ユーロ圏製造業PMI（9月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（9月）

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル製造業PMI（9月）

・ブラジル貿易収支（9月）

・米ISM製造業景況指数（9月）

・米建設支出（8月）

・米アトランタ連銀総裁が同連銀主催の会議で開会のあいさつ

・米二ューヨーク連銀総裁が講演

・英クワーテング財務相が保守党大会で演説

・ユーロ圏財務相会合

・ノーベル医学・生理学賞受賞者の発表

・中国株式市場は国慶節のため休場（7日まで、10日から取引再開）《ST》