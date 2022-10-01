大人の文化祭「もみじ市2022 グリーン」多摩川河川敷で開催、クラフト作家や飲食店など67組が集結

手紙社が主催する秋の野外イベント「もみじ市2022 グリーン」が、2022年10月15日(土)・16日(日)に東京都調布市の多摩川河川敷で開催される。

■大人の文化祭「もみじ市」3年ぶりに開催

2006年にスタートした「もみじ市」は、個性豊かなクリエイターたちが作り上げる“大人の文化祭”。「東京蚤の市」や「布博」「紙博」といった人気イベントを主催する手紙社が全国の作り手たちを集め、クラフト作品からグルメまで、様々な商品を販売する。

■クラフト作家や飲食店など67組が集結

3年ぶりの開催となる今回は、「グリーン」をテーマに総勢67組が集結。クラフト作家、イラストレーター、飲食店、焼き菓子店、パン屋などが作品や飲食物を販売するほか、親子で楽しめるワークショップ、アーティストによるライブパフォーマンスなども行われる。

■開催概要

「もみじ市2022 グリーン」開催概要】

開催日時：

・10月15日(土) 10:30～16:00

・10月16日(日) 10:00～15:30

会場：東京都調布市多摩川河川敷(京王線「京王多摩川駅」より徒歩3分)

入場料：無料

※荒天の場合をのぞき、雨天でも開催。

＜出展者(全67組)＞

《クラフト》

大護慎太郎／atelier coin／今江未央／緒方伶香／粕谷修朗／かろくこうぼう／KIYATA／KUROSAWA／小菅幸子(16日のみ)／coupé／co+fe & ひだまり商店／小谷田 潤／SAVON de SIESTA／柴田菜月／竹村聡子(15日のみ)／谷内亮太／dubluvyobsダブラヴヨブス／TOKIIRO／nuri candle(15日のみ)／norioはんこ店／845／はしもとみおのミドリとケモノ(16日のみ)／初雪・ポッケ／羽鳥景子(16日のみ)／羽生 直記／廣田哲哉／ヘブンズテーブル＆TOMOMILK(16日のみ)／松本 寛司／Mellow Glass(15日のみ)／八重樫茂子／結城琴乃

《イラスト／デザイン》

イヌイマサノリ／岡崎直哉／オガワナホ／楓真知子(15日のみ)／木下綾乃／柴田ケイコ／高旗将雄／つぼいたけし(16日のみ)／ペペペ似顔絵店／makomo／水縞

《テキスタイル》

イイダ傘店／kata kata／点と線模様製作所

《アンティーク》

houti

《フード》

アンリロ／cafeゴリョウ／成城・城田工房／日光珈琲／hanaiguchi／manten chicken grill nikko

《ブレッド》

onkä(16日のみ)／三角屋根 パンとコーヒー(15日のみ)／七穀ベーカリー／petit à petit(15日のみ)／ヘブンズテーブル＆TOMOMILK(16日のみ)

《おやつ》

WOLD PASTRIES(16日のみ)／cotito(16日のみ)／co+fe & ひだまり商店／HUGSY DOUGHNUT／手紙舎

《エンターテイメント etc.》

キノ・イグルー／杉見朝香／Tiny N／hanadocoro enn(15日のみ)／HammockRefle®︎Kikuya／hokuri(16日のみ)／マエガミマールコ(15日のみ)／まるばやしさわこ こども工作(15日のみ)／山羊のメリーさん

＜ライブ＞

1日3組のアーティストを予定



■10月15日(土)

12:00〜 成山内

13:30〜 コトリンゴ

15:00〜 高野 寛



■10月16日(日)

11:30〜 tricolor

13:00〜 成山内

14:30〜 tico moon