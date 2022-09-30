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エーアイなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜1492＞ ;MXS中小;2100%;21;0.98;15200;-100 ＜4388＞ ;エーアイ;444%;4000;28.88;853;2 ＜7816＞ ;スノーピーク;241%;856200;0.75;2195;-51 ＜2686＞ ;ジーフット;203%;63100;1.13;296;-6 ＜7487＞ ;小津産業;178%;13700;0.55;1758;-22 ＜2404＞ ;鉄人化;174%;6600;1.03;313;2 ＜6993＞ ;大黒屋;170%;854200;2.70;56;1 ＜6264＞ ;マルマエ;162%;262600;1.24;1752;-72 ＜4493＞ ;サイバセキュリ;148%;158700;2.72;1721;-43 ＜4375＞ ;セーフィー;142%;91700;2.25;542;-8 ＜9960＞ ;東テク;140%;14800;2.86;3305;-40 ＜2791＞ ;大黒天;135%;43600;0.18;5260;-40 ＜6205＞ ;ニデックオーケーケー;135%;91900;7.70;1110;-29 ＜3843＞ ;ＦＢ;102%;40200;7.48;916;-24 ＜3987＞ ;エコモット;94%;3000;26.55;453;-2 ＜8622＞ ;水戸証;89%;96600;5.02;237;-3 ＜3198＞ ;SFP;80%;17300;9.61;1695;-23 ＜4310＞ ;ＤＩ;78%;19500;4.04;1802;-17 ＜4434＞ ;サーバーワークス;78%;23200;4.60;2275;-60 ＜3921＞ ;ネオジャパン;77%;13100;12.83;956;-15
[コメント]
エーアイは10月半ばに高値期日を迎えるため、足元では買い方には厳しい需給状況ではある。ただし、これを通過すると一気に安値期日を迎えることから、需給状況は改善することになろう。《FA》
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