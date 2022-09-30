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ポーターズ 初値3275円、公開価格の2.1倍、人材業界向けクラウドサービス提供／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:35JST ＜5126＞ ポーターズ 2920 -
上場2日目で公開価格（1570円）の2.1倍となる3275円で初値を付けた。会社設立は01年8月29日。人材業界向けクラウドサービス「PORTERS」を提供する。22年12月期の営業利益予想は前期比46.0％増の3.24億円。PORTERSの月額利用料が順調に伸びていることに加え、労務費の減少で売上原価が低下することも増益に寄与すると見込んでいる。第2四半期累計の実績は1.67億円だった。《ST》
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