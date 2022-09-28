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Ａｉｍｉｎｇ 大幅に続伸、オンラインゲーム「陰の実力者になりたくて！マスターオブガーデン」発表／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:35JST ＜3911＞ Ａｉｍｉｎｇ 299 +10
大幅に続伸。人気小説を原作とするTVアニメ「陰の実力者になりたくて！」のオンラインゲーム「陰の実力者になりたくて！マスターオブガーデン」を発表している。公式サイトとSNSを公開し、同アニメーション製作委員会に出資することを明らかにした。同ゲームはスマートフォン向け3DアニメーションRPGで、プレイ料金は基本無料（一部アイテム課金制）、配信日は22年中を予定している。《ST》
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