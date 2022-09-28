Ａｉｍｉｎｇ　大幅に続伸、オンラインゲーム「陰の実力者になりたくて！マスターオブガーデン」発表／新興市場スナップショット

*09:35JST ＜3911＞ Ａｉｍｉｎｇ 299 +10

大幅に続伸。人気小説を原作とするTVアニメ「陰の実力者になりたくて！」のオンラインゲーム「陰の実力者になりたくて！マスターオブガーデン」を発表している。公式サイトとSNSを公開し、同アニメーション製作委員会に出資することを明らかにした。同ゲームはスマートフォン向け3DアニメーションRPGで、プレイ料金は基本無料（一部アイテム課金制）、配信日は22年中を予定している。《ST》