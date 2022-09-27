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出来高変化率ランキング（13時台）～クルーズ、プレイドなどがランクイン

2022年9月27日 14:24

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記事提供元：フィスコ

*14:24JST 出来高変化率ランキング（13時台）～クルーズ、プレイドなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[9月27日　13:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2138＞ クルーズ　　　　　 　7926800 　1048020　 656.36% 17.87%
＜4165＞ プレイド　　　　　 　33371800 　7724200　 332.04% 2.26%
＜6768＞ タムラ製　　　　　 　2761500 　762100　 262.35% 7.47%
＜3660＞ アイスタイル　　　 　14013200 　4285200　 227.01% -4.84%
＜2667＞* イメージワン　　　 　814900 　269420　 202.46% 4.64%
＜6565＞ ABホテル　　　　 　70700 　26140　 170.47% 7.2%
＜7692＞ Eインフィニティ　 　181500 　69440　 161.38% 23.27%
＜1597＞* MXSJリート　　 　15330 　5884　 160.54% -1.06%
＜3995＞ SKIYAKI　　 　465100 　181600　 156.11% -4.79%
＜7082＞* ジモティー　　　　 　130400 　54520　 139.18% 3.42%
＜4563＞ アンジェス　　　　 　2850200 　1225720　 132.53% -7.69%
＜3221＞ ヨシックス　　　　 　108900 　47220　 130.62% -2.48%
＜3333＞ あさひ　　　　　　 　121400 　55480　 118.82% 1.7%
＜5334＞ 日特殊陶　　　　　 　2812300 　1301760　 116.04% 1.59%
＜4263＞ サスメド　　　　　 　206000 　96140　 114.27% -4.89%
＜7868＞ 広済堂HD　　　　 　528200 　248240　 112.78% 5.31%
＜4116＞* 大日精化　　　　　 　77200 　36860　 109.44% -1.34%
＜7375＞ リファインバスG　 　138300 　66780　 107.10% 8.22%
＜1743＞ コーアツ工業　　　 　9600 　4720　 103.39% 8.06%
＜2813＞ 和弘食品　　　　　 　47100 　23420　 101.11% -6.66%
<3688>* カルタHD　　　　 　84600 　43000　 96.74% 1.98%
<9699> 西尾レント　　　　 　55800 　28440　 96.20% -0.07%
<8699> HSHD　　　　　 　82900 　42520　 94.97% 1.51%
<2986> LAHD　　　　　 　79600 　42780　 86.07% -1.67%
<6881> キョウデン　　　　 　237900 　129760　 83.34% 0.55%
<7859> アルメディオ　　　 　2767200 　1514980　 82.66% 7.81%
<8929> 青山財　　　　　　 　132600 　73780　 79.72% 3.65%
<6184>* 鎌倉新書　　　　　 　1246900 　703480　 77.25% 6.6%
<6030> アドベンチャー　　 　160300 　91040　 76.08% 7.97%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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