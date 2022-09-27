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出来高変化率ランキング（13時台）～クルーズ、プレイドなどがランクイン
*14:24JST 出来高変化率ランキング（13時台）～クルーズ、プレイドなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月27日 13:33 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2138＞ クルーズ 7926800 1048020 656.36% 17.87%
＜4165＞ プレイド 33371800 7724200 332.04% 2.26%
＜6768＞ タムラ製 2761500 762100 262.35% 7.47%
＜3660＞ アイスタイル 14013200 4285200 227.01% -4.84%
＜2667＞* イメージワン 814900 269420 202.46% 4.64%
＜6565＞ ABホテル 70700 26140 170.47% 7.2%
＜7692＞ Eインフィニティ 181500 69440 161.38% 23.27%
＜1597＞* MXSJリート 15330 5884 160.54% -1.06%
＜3995＞ SKIYAKI 465100 181600 156.11% -4.79%
＜7082＞* ジモティー 130400 54520 139.18% 3.42%
＜4563＞ アンジェス 2850200 1225720 132.53% -7.69%
＜3221＞ ヨシックス 108900 47220 130.62% -2.48%
＜3333＞ あさひ 121400 55480 118.82% 1.7%
＜5334＞ 日特殊陶 2812300 1301760 116.04% 1.59%
＜4263＞ サスメド 206000 96140 114.27% -4.89%
＜7868＞ 広済堂HD 528200 248240 112.78% 5.31%
＜4116＞* 大日精化 77200 36860 109.44% -1.34%
＜7375＞ リファインバスG 138300 66780 107.10% 8.22%
＜1743＞ コーアツ工業 9600 4720 103.39% 8.06%
＜2813＞ 和弘食品 47100 23420 101.11% -6.66%
<3688>* カルタHD 84600 43000 96.74% 1.98%
<9699> 西尾レント 55800 28440 96.20% -0.07%
<8699> HSHD 82900 42520 94.97% 1.51%
<2986> LAHD 79600 42780 86.07% -1.67%
<6881> キョウデン 237900 129760 83.34% 0.55%
<7859> アルメディオ 2767200 1514980 82.66% 7.81%
<8929> 青山財 132600 73780 79.72% 3.65%
<6184>* 鎌倉新書 1246900 703480 77.25% 6.6%
<6030> アドベンチャー 160300 91040 76.08% 7.97%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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