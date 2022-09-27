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ワンプラ 大幅に反発、XTechの西條CEOが5.48％保有／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:35JST ＜4199＞ ワンプラ 1215 +53
大幅に反発。スタートアップ企業を創出・支援するXTech（東京都千代田区）の代表取締役CEOを務める西條晋一氏が5.48％を保有する大株主になったことが5％ルールに基づく大量保有報告書で明らかになっている。保有株数は12万0500株で、保有目的は純投資。報告義務発生日は9月15日。西條氏の大量保有を受け、XTechとの提携や協業に対する期待感も買いを後押ししているようだ。《ST》
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