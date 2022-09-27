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ＧＥＩ　大幅に反発、NEDOの研究開発事業に採択、大型藻類で資源循環実現／新興市場スナップショット

2022年9月27日 09:31

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記事提供元：フィスコ

*09:31JST ＜9212＞ ＧＥＩ 702 +22
大幅に反発。新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が公募した「ムーンショット型研究開発事業」に採択されたと発表している。「機能改良による高速CO2固定大型藻類の創出とその利活用技術の開発」事業のバイオリファイナリー分野の実施者として応募していた。大型藻類の能力を最大限引き出し、CO2固定化速度を高速化するとともに大型藻類を有用物質に変換することで、持続可能な資源循環を実現するもの。《ST》

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