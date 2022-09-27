ヤマハ発動機と新明和工業は小型航空機の初期飛行試験に成功

ヤマハ発動機<7272>(東証プライム)と、新明和工業<7224>(東証プライム)は、9月21日に静岡県富士川滑空場にて試験機を使った初期飛行試験を実施したと発表。

今回の初期飛行試験は、昨年両社で開始した小型航空機に関する共同研究の活動の一環。使用した試験機は、新明和工業の所有する研究開発用航空機「XU-L(Experimental Utility aircraft-Large type)」に、ヤマハ発動機の既存の499ccエンジンを搭載したもの。

両社は、今回の試験機による初期飛行試験の成功を受けて、今後も共同研究を継続していく。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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