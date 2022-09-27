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前日に動いた銘柄 part1 ニイタカ、大東建託、ダブル・スコープなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 ニイタカ、大東建託、ダブル・スコープなど
銘柄名<コード>26日終値⇒前日比
ニイタカ＜4465＞ 2268 -191
第1四半期営業利益10％減。
大東建託＜1878＞ 14010 -400
株主優待制度を廃止。
電子材料＜6855＞ 1368 -90
23年3月期業績予想を下方修正。
トライアイズ＜4840＞ 296 +7
1月4日につけた年初来高値を上回るが売りに押され長い上ひげ。
キャンバス＜4575＞ 827 -42
朝方につけた高値で一旦達成感を意識。
バリュエンス＜9270＞ 2128 -99
25日線下回り見切り売りも。
日本電波工業＜6779＞ 1537 +105
想定以上の業績上方修正を発表。
日産車体＜7222＞ 842 +25
引き続き再編思惑などが優勢の状況に。
アイスタイル＜3660＞ 578 +3
アマゾンとの提携効果を期待する動き依然根強い。
ソースネクスト＜4344＞ 264 +3
水際対策緩和による旅行・インバウンド関連として物色。
リンクアンドモチベーション＜2170＞ 741 +37
東海東京証券では目標株価を引き上げ。
鎌倉新書＜6184＞ 879 +43
先週末の長い下ひげで押し目買い意欲など確認も。
ファーマフーズ＜2929＞ 1156 +21
短期的な突っ込み警戒感から自律反発も。
ゲオHD＜2681＞ 1812 +71
岩井コスモ証券の新規買い推奨以降は上値追い。
gumi＜3903＞ 929 +14
25日線レベルでの底打ちからリバウンド期待。
スノーピーク＜7816＞ 2276 +74
社長辞任などへの反応も限定的で下値到達感も広がる。
エイチ・アイ・エス＜9603＞ 2152 -11
岸田首相が「全国旅行割」や「イベント割」の開始表明。
ダブル・スコープ＜6619＞ 1319 -231
地合い悪も重なって見切り売り圧力再度強まる。
北海道電力＜9509＞ 456 -52
今期の大幅赤字見通しをネガティブ視。
INPEX＜1605＞ 1360 -149
先週末のNY原油相場大幅安に連れ安。
出光興産<5019> 3210 -265
検査不正問題での調査報告書発表も原油安マイナス視が優勢。
博報堂DY<2433> 1011 -65
株価下落ピッチ速まり狼狽売りも。
小糸製作所<7276> 4145 -310
トヨタの生産正常化遅れの長期化など懸念も。《FA》
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