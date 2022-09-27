*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 ニイタカ、大東建託、ダブル・スコープなど

銘柄名<コード>26日終値⇒前日比

ニイタカ＜4465＞ 2268 -191

第1四半期営業利益10％減。

大東建託＜1878＞ 14010 -400

株主優待制度を廃止。

電子材料＜6855＞ 1368 -90

23年3月期業績予想を下方修正。

トライアイズ＜4840＞ 296 +7

1月4日につけた年初来高値を上回るが売りに押され長い上ひげ。

キャンバス＜4575＞ 827 -42

朝方につけた高値で一旦達成感を意識。

バリュエンス＜9270＞ 2128 -99

25日線下回り見切り売りも。

日本電波工業＜6779＞ 1537 +105

想定以上の業績上方修正を発表。

日産車体＜7222＞ 842 +25

引き続き再編思惑などが優勢の状況に。

アイスタイル＜3660＞ 578 +3

アマゾンとの提携効果を期待する動き依然根強い。

ソースネクスト＜4344＞ 264 +3

水際対策緩和による旅行・インバウンド関連として物色。

リンクアンドモチベーション＜2170＞ 741 +37

東海東京証券では目標株価を引き上げ。

鎌倉新書＜6184＞ 879 +43

先週末の長い下ひげで押し目買い意欲など確認も。

ファーマフーズ＜2929＞ 1156 +21

短期的な突っ込み警戒感から自律反発も。

ゲオHD＜2681＞ 1812 +71

岩井コスモ証券の新規買い推奨以降は上値追い。

gumi＜3903＞ 929 +14

25日線レベルでの底打ちからリバウンド期待。

スノーピーク＜7816＞ 2276 +74

社長辞任などへの反応も限定的で下値到達感も広がる。

エイチ・アイ・エス＜9603＞ 2152 -11

岸田首相が「全国旅行割」や「イベント割」の開始表明。

ダブル・スコープ＜6619＞ 1319 -231

地合い悪も重なって見切り売り圧力再度強まる。

北海道電力＜9509＞ 456 -52

今期の大幅赤字見通しをネガティブ視。

INPEX＜1605＞ 1360 -149

先週末のNY原油相場大幅安に連れ安。

出光興産<5019> 3210 -265

検査不正問題での調査報告書発表も原油安マイナス視が優勢。

博報堂DY<2433> 1011 -65

株価下落ピッチ速まり狼狽売りも。

小糸製作所<7276> 4145 -310

トヨタの生産正常化遅れの長期化など懸念も。《FA》