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今日の注目スケジュール：独IFO企業景況感指数、ブFGV消費者信頼感、ブ週次景気動向調査など

2022年9月26日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独IFO企業景況感指数、ブFGV消費者信頼感、ブ週次景気動向調査など
＜国内＞
09:30　製造業PMI(9月)　　51.5
09:30　サービス業PMI(9月)　　49.5
09:30　総合PMI(9月)　　49.4
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)　　14:30　黒

田日銀総裁が大阪経済4団体共催懇談会であいさつ、同記者会見


＜海外＞
17:00　独・IFO企業景況感指数(9月)　　88.5
20:00　ブ・FGV消費者信頼感(9月)　　83.6
20:25　ブ・週次景気動向調査
21:30　ブ・経常収支(8月)　　-35.06億ドル
21:30　ブ・＜海外＞直接投資(8月)　　44.83億ドル
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　17.33億ドル


米・2年債入札

米・ボストン連銀総裁、アトランタ連銀総裁、クリーブランド連銀総裁が講演

欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が欧州議会経済金融委員会の公聴会でスピーチ　　経済協力開発機構(OECD)が世界経済見通しを公表


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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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