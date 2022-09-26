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今日の注目スケジュール：独IFO企業景況感指数、ブFGV消費者信頼感、ブ週次景気動向調査など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独IFO企業景況感指数、ブFGV消費者信頼感、ブ週次景気動向調査など
＜国内＞
09:30 製造業PMI(9月) 51.5
09:30 サービス業PMI(9月) 49.5
09:30 総合PMI(9月) 49.4
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行) 14:30 黒
田日銀総裁が大阪経済4団体共催懇談会であいさつ、同記者会見
＜海外＞
17:00 独・IFO企業景況感指数(9月) 88.5
20:00 ブ・FGV消費者信頼感(9月) 83.6
20:25 ブ・週次景気動向調査
21:30 ブ・経常収支(8月) -35.06億ドル
21:30 ブ・＜海外＞直接投資(8月) 44.83億ドル
27:00 ブ・貿易収支(先週) 17.33億ドル
米・2年債入札
米・ボストン連銀総裁、アトランタ連銀総裁、クリーブランド連銀総裁が講演
欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が欧州議会経済金融委員会の公聴会でスピーチ 経済協力開発機構(OECD)が世界経済見通しを公表
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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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