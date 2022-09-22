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マイクロ波化学 大幅に続伸、一部メディアが紹介、「マイクロ波技術、CO2削減・省エネ実現」／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:01JST ＜9227＞ マイクロ波化学 846 +37
大幅に続伸。一部メディアの番組が「マイクロ波を使って加熱する技術は、化学工業の分野でCO2削減・省エネを実現できると期待される」としてマイクロ波化学を取り上げ、買い材料視されている。番組では「マイクロ波化学はその技術で100年に一度のイノベーションを起こそうと日々研究開発を進める」などと紹介。米国の大幅利上げを受けてグロース市場全体が軟調な中、話題性のある銘柄として買いが入っているようだ。《ST》
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