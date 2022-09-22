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今日の注目スケジュール：全国百貨店売上高、黒田日銀総裁が会見、英イングランド銀行が政策金利発表など

2022年9月22日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：全国百貨店売上高、黒田日銀総裁が会見、英イングランド銀行が政策金利発表など
＜国内＞
国内
10:00　営業毎旬報告(9月20日現在、日本銀行)
14:00　基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日本銀行)
14:30　全国百貨店売上高(8月)　　9.6％
14:30　東京地区百貨店売上高(8月)　　17.6％


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　-0.10％　-0.10％

黒田日銀総裁が会見

FPパートナーが東証グロースに新規上場(公開価格:2600円)


＜海外＞
07:45　NZ・貿易収支(8月)　　-10.92億NZドル
16:30　スイス・中央銀行が政策金利発表　　-0.25％
20:00　英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表　2.25％　1.75％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　13.00％　13.00％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.3万件
21:30　米・経常収支(4-6月)　-2601億ドル　-2914億ドル
23:00　米・景気先行指数(8月)　0％　-0.4％
23:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(9月)　-24.6　-24.9


南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　6.25％　5.50％

台湾・中央銀行が政策金利発表　1.63％　1.50％

国連安全保障理事会(安保理)ウクライナ巡る閣僚級会合

米・銀行CEOが上院銀行委員会の公聴会で証言

欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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