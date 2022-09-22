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今日の注目スケジュール：全国百貨店売上高、黒田日銀総裁が会見、英イングランド銀行が政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：全国百貨店売上高、黒田日銀総裁が会見、英イングランド銀行が政策金利発表など
＜国内＞
国内
10:00 営業毎旬報告(9月20日現在、日本銀行)
14:00 基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日本銀行)
14:30 全国百貨店売上高(8月) 9.6％
14:30 東京地区百貨店売上高(8月) 17.6％
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 -0.10％ -0.10％
黒田日銀総裁が会見
FPパートナーが東証グロースに新規上場(公開価格:2600円)
＜海外＞
07:45 NZ・貿易収支(8月) -10.92億NZドル
16:30 スイス・中央銀行が政策金利発表 -0.25％
20:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 2.25％ 1.75％
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 13.00％ 13.00％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21.3万件
21:30 米・経常収支(4-6月) -2601億ドル -2914億ドル
23:00 米・景気先行指数(8月) 0％ -0.4％
23:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(9月) -24.6 -24.9
南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 6.25％ 5.50％
台湾・中央銀行が政策金利発表 1.63％ 1.50％
国連安全保障理事会(安保理)ウクライナ巡る閣僚級会合
米・銀行CEOが上院銀行委員会の公聴会で証言
欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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