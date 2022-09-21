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ハイブリッドテク　大幅に4日続伸、支援先にバイオニクスを選定、血流認証システム開発／新興市場スナップショット

2022年9月21日 13:18

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記事提供元：フィスコ

*13:18JST ＜4260＞ ハイブリッドテク 922 +40
大幅に4日続伸。スタートアップに出資とエンジニアリソースを提供する支援プロジェクトの第7弾支援先として、バイオニクス（大阪市）を選定したと発表している。バイオニクスは血流認証システムを02年に開発し、集合住宅や大型テナントビル、企業内の重要施設などに導入して高度なセキュリティ環境を実現してきたという。今後は血流認証技術の特性を活かし、鍵の解錠に留まらず、ヘルスケア領域にも展開していくとしている。《ST》

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