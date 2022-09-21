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9/21の強弱材料

2022年9月21日 08:30

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記事提供元：フィスコ

*08:30JST 9/21
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（27688.42、+120.77）
・1ドル＝143.60-70円
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続

弱気材料
・NYダウは下落（30706.23、-313.45）
・ナスダック総合指数は下落（11425.05、-109.97）
・シカゴ日経先物は下落（27230、大阪比-220）
・SOX指数は下落（2539.50、-38.45）
・VIX指数は上昇（27.16、+1.40）
・米原油先物は下落（83.94、-1.42）
・米長期金利は上昇
・世界的なインフレ
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項
・首都圏マンション販売（8月）
・訪日外国人数（8月）
・日本証券業協会の森田会長が記者会見
・日銀金融政策決定会合（22日まで）
・日本オラクルなど決算発表
・独10年物国債入札
・南ア消費者物価指数（8月）
・ブラジル中央銀行が政策金利発表
・米中古住宅販売件数（8月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表
・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見
・米英首脳会談
・米銀行CEOが下院金融委員会の公聴会で証言
・米アトランティックフェスティバル（23日まで）、イエレン財務長官が期間中に講

・インドネシアG20貿易・投資・産業担当相会合（23日まで）《ST》

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