*08:30JST 9/21

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27688.42、+120.77）

・1ドル＝143.60-70円

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・NYダウは下落（30706.23、-313.45）

・ナスダック総合指数は下落（11425.05、-109.97）

・シカゴ日経先物は下落（27230、大阪比-220）

・SOX指数は下落（2539.50、-38.45）

・VIX指数は上昇（27.16、+1.40）

・米原油先物は下落（83.94、-1.42）

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・首都圏マンション販売（8月）

・訪日外国人数（8月）

・日本証券業協会の森田会長が記者会見

・日銀金融政策決定会合（22日まで）

・日本オラクルなど決算発表

・独10年物国債入札

・南ア消費者物価指数（8月）

・ブラジル中央銀行が政策金利発表

・米中古住宅販売件数（8月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表

・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見

・米英首脳会談

・米銀行CEOが下院金融委員会の公聴会で証言

・米アトランティックフェスティバル（23日まで）、イエレン財務長官が期間中に講

演

・インドネシアG20貿易・投資・産業担当相会合（23日まで）《ST》