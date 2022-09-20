*15:37JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ

海運業が下落率トップ。そのほか不動産業、精密機器、医薬品、陸運業なども下落。一方、ゴム製品が上昇率トップ。そのほか食料品、鉄鋼、卸売業、繊維業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. ゴム製品 ／ 3,558.99 ／ 1.34

2. 食料品 ／ 1,792.84 ／ 1.29

3. 鉄鋼 ／ 484.45 ／ 1.14

4. 卸売業 ／ 2,159.26 ／ 0.99

5. 繊維業 ／ 608.64 ／ 0.94

6. 輸送用機器 ／ 3,408.85 ／ 0.93

7. 非鉄金属 ／ 1,051.69 ／ 0.92

8. ガラス・土石製品 ／ 1,136.33 ／ 0.90

9. 情報・通信業 ／ 4,822.85 ／ 0.88

10. その他製品 ／ 3,857.87 ／ 0.84

11. 電気機器 ／ 3,282.93 ／ 0.67

12. 水産・農林業 ／ 501.93 ／ 0.66

13. 金属製品 ／ 1,185.83 ／ 0.58

14. 保険業 ／ 1,325.42 ／ 0.56

15. 空運業 ／ 223.03 ／ 0.49

16. 銀行業 ／ 165.32 ／ 0.45

17. 小売業 ／ 1,388.82 ／ 0.41

18. 建設業 ／ 1,183.68 ／ 0.39

19. 機械 ／ 2,155.64 ／ 0.35

20. 化学工業 ／ 2,039.95 ／ 0.27

21. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,193.09 ／ 0.19

22. パルプ・紙 ／ 444.39 ／ 0.18

23. 電力・ガス業 ／ 377.23 ／ 0.12

24. サービス業 ／ 2,540.48 ／ 0.07

25. 証券業 ／ 365.09 ／ 0.03

26. その他金融業 ／ 713.47 ／ 0.02

27. 鉱業 ／ 432.71 ／ -0.06

28. 石油・石炭製品 ／ 1,193.71 ／ -0.10

29. 陸運業 ／ 1,973.37 ／ -0.25

30. 医薬品 ／ 3,296.11 ／ -0.45

31. 精密機器 ／ 10,395.73 ／ -0.83

32. 不動産業 ／ 1,573.6 ／ -1.02

33. 海運業 ／ 1,094.77 ／ -1.77《FA》