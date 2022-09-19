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【市場反応】米9月NAHB住宅市場指数、予想以上に低下もFRBの利上げペース変わらず、ドル買い継続

2022年9月19日 23:10

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記事提供元：フィスコ

*23:10JST 【市場反応】米9月NAHB住宅市場指数、予想以上に低下もFRBの利上げペース変わらず、ドル買い継続
全米住宅産業協会（NAHB）が発表した9月NAHB住宅市場指数は46と、8月49から予想以上に低下した。2カ月連続の50割れ。パンデミックによる経済封鎖直後の20年5月来で最低となった。

住宅市場の悪化は想定内で、米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ軌道は変わらずとの見方からドル買いが継続。ドル・円は143円50-55銭で堅調に推移した。ユーロ・ドルは0.9985ドルでパリティ割れでの推移が続いた。ポンド・ドルは1.1380-85ドルと37年ぶり安値圏でもみ合った。

【経済指標】
・米・9月NAHB住宅市場指数：46（予想：48、8月：49）《KY》

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