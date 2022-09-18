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フルプライスのオンライン専用ゲーム、発売後1年でサービス終了
記事提供元：スラド
miishika 曰く、 スクウェア・エニックスが PS4 / PS5 / Steam 向けに発売したオンライン専用 RPG 「BABYLON'S FALL」について、発売後 1 年の 2023 年 2 月 28 日 16:00 を以ってオンラインサービスを終了すると発表した(重要なお知らせ)。
フルプライスのゲーム (PS4 / PS5版は共に参考価格 8,580 円) でありながら、オンラインサービス終了後は一切プレーできなくなる。オンラインゲームのサービス期間について、皆様はどうお考えでしょうか。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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