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フルプライスのオンライン専用ゲーム、発売後1年でサービス終了

2022年9月18日 20:07

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記事提供元：スラド

miishika 曰く、　スクウェア・エニックスが PS4 / PS5 / Steam 向けに発売したオンライン専用 RPG 「BABYLON'S FALL」について、発売後 1 年の 2023 年 2 月 28 日 16:00 を以ってオンラインサービスを終了すると発表した(重要なお知らせ)。

フルプライスのゲーム (PS4 / PS5版は共に参考価格 8,580 円) でありながら、オンラインサービス終了後は一切プレーできなくなる。オンラインゲームのサービス期間について、皆様はどうお考えでしょうか。

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