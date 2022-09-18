フルプライスのオンライン専用ゲーム、発売後1年でサービス終了

miishika 曰く、 スクウェア・エニックスが PS4 / PS5 / Steam 向けに発売したオンライン専用 RPG 「BABYLON'S FALL」について、発売後 1 年の 2023 年 2 月 28 日 16:00 を以ってオンラインサービスを終了すると発表した(重要なお知らせ)。

フルプライスのゲーム (PS4 / PS5版は共に参考価格 8,580 円) でありながら、オンラインサービス終了後は一切プレーできなくなる。オンラインゲームのサービス期間について、皆様はどうお考えでしょうか。

スラドのコメントを読む | idleセクション | idle | ゲーム



関連ストーリー：

PS4版「けものフレンズ3」、開始2ヶ月でサービス終了へ 2022年08月03日

中国版「フォートナイト」がサービス終了。Yahoo!やLinkedInも撤退。中国政府の規制が原因か 2021年11月05日

サクラ革命、機能限定版の開発に手間取りサービス終了日を延期する結果に 2021年07月01日