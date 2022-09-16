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Amaziaなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜4424＞ ;Amazia;1660%;58100;1.14;800;-17 ＜7487＞ ;小津産業;688%;53700;0.54;1737;-6 ＜3542＞ ;VEGA;404%;67900;1.17;581;-20 ＜1312＞ ;RN小型コア;286%;40;0.47;19935;-65 ＜4644＞ ;イマジニア;250%;26200;3.48;909;0 ＜7384＞ ;プロクレアＨＤ;142%;56200;0.07;2146;25 ＜9130＞ ;共栄タンカー;127%;40800;2.36;876;-17 ＜2404＞ ;鉄人化;123%;11300;1.02;316;-2 ＜9270＞ ;バリュエンス;109%;78300;0.79;2349;-21 ＜4167＞ ;ココペリ;106%;54600;1.48;752;-24 ＜6264＞ ;マルマエ;104%;93100;1.28;1985;-53 ＜1629＞ ;商社卸売;104%;48;2.34;46100;-290 ＜7065＞ ;ユーピーアール;101%;8000;3.19;1336;-68 ＜3955＞ ;イムラ封筒;100%;1200;18.66;815;0 ＜1431＞ ;リブワーク;99%;17800;0.63;886;1 ＜7523＞ ;アールビバン;97%;7100;27.47;585;-2 ＜4826＞ ;ＣＩＪ;92%;20000;0.09;728;-18 ＜3674＞ ;オークファン;89%;7000;3.39;517;-1 ＜2173＞ ;博展;81%;2900;5.48;769;-7 ＜1967＞ ;ヤマト;78%;9400;29.86;783;6
[コメント]
Amaziaの信用倍率は1倍台での推移を継続。安値圏での期日が続くことから、買いかtら優位の需給状況。《FA》
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