ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

M＆Aキャピ　大幅続伸、業績上方修正で2ケタ増益見通しに

2022年9月16日 11:08

印刷

記事提供元：フィスコ

*11:08JST M＆Aキャピ---大幅続伸、業績上方修正で2ケタ増益見通しに
M＆Aキャピ＜6080＞は大幅続伸。前日に22年9月期業績予想の上方修正を発表している。営業利益は従来予想の68.2億円から88.4億円、前期比34.6％増に引き上げ、2ケタ増益見通しに。第4四半期においても大型案件のさらなる積み上げが見込まれるもようだ。第3四半期までの進捗から上振れ期待は高かったとみられるが、株価は上値の重い状況が続いていたため、ストレートにポジティブな反応が先行へ。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る