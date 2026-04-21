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「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比365円高の59265円
*08:30JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比365円高の59265円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル158.78円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、リクルートHD＜6098＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比365円高の59265円。
米国株式市場は小幅反落。ダウ平均は4.87ドル安の49442.56ドル、ナスダックは64.09ポイント安の24404.39で取引を終了した。イランがホルムズ海峡を再び封鎖するなど、緊張が高まり和平合意の期待後退で原油高が嫌気され、寄り付き後、下落。ただ、副大統領や特使が依然、パキスタンに向かう計画をトランプ大統領が確認したため再協議への期待に中盤にかけ、売りが後退した。長期金利の低下も相場を支え、終盤にかけ、下げ幅を縮小し、終了した。
20日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円97銭から158円55銭まで下落し、158円86銭で引けた。米イラン再協議を巡る不透明感で原油価格の反発に連れ、ドル買いが優勢となったのち、トランプ大統領が米代表がパキスタンに向かうことを示唆すると再協議期待が強まったほか、ウォーシュ次期FRB議長の米上院公聴会を控え、金利が低下に転じ、ドルも伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1756ドルから1.1790ドルまで上昇し、1.1786ドルで引けた。
NY原油先物6月限は大幅反発（NYMEX原油6月限終値：87.42 ↑4.83）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋4.83ドル（＋5.85％）の87.42ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（20日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
5020 (JXHLY) ENEOS 17.59 1396 58.5 4.3
7
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7939 314 4.1
2
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4894 189 4.0
2
2801 (KIKOY) キッコーマン 19.40 1540 56 3.7
7
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.00 1905 38.5 2.0
6
「ADR下落率上位5銘柄」（20日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4446 -242 -5.1
6
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 124.03 19693 -757 -3.7
0
7203 (TM.N) アイシン精機 14.47 2298 -62.5 -2.6
5
5401 (NPSCY) 日本製鉄 3.72 591 -8.8 -1.4
7
■そのたADR（20日）
7203 (TM.N) アイシン精機 14.47 0.00 2298 -62.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.80 -0.18 5399 9
2
8035 (TOELY) 住友商事 37.96 -0.78 6027 2
7
6758 (SONY.N) TDK 16.08 -0.45 2553 1
1
9432 (NTTYY) KDDI 16.57 0.17 2631 4.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.09 -0.09 981 3.
7
6501 (HTHIY) 日立製作所 32.66 -0.49 5186 3
3
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 15.24 0.51 4840 6
6
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 0.68 4894 18
9
4063 (SHECY) 信越化学工業 21.45 -0.36 6812 3
9
8001 (ITOCY) 丸紅 370.99 333.00 5891
6
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.60 -0.22 6828 5
3
8031 (MITSY) 東京エレク 141.05 -1.74 44792 54
2
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7939 31
4
4568 (DSNKY) 第一三共 19.05 0.40 3025 2
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.80 -0.03 2477 1
3
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.43 -0.22 987 -988.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 33.20 0.00 1757
4
7267 (HMC.N) スズキ 47.78 -0.62 1897
3
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.19 -0.19 5776 -1
4
6902 (DNZOY) ファナック 20.66 0.56 6561 5
8
4519 (CHGCY) 中外製薬 27.91 1.23 8863 1
9
4661 (OLCLY) オリエンランド 16.57 -0.09 2631 -12.
5
8411 (MFG.N) オリックス 31.87 -0.36 5060 2
0
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.05 0.40 22309 6
9
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.55 -0.27 5573 -
2
7741 (HOCPY) キヤノン 28.36 -0.16 4503 1
3
6503 (MIELY) 三菱電機 77.10 2.50 6121 3
3
6981 (MRAAY) 日東電工 21.27 -0.40 3377
7
7751 (CAJPY) 任天堂 13.37 -0.19 8492 -1
5
6273 (SMCAY) SMC 22.62 0.24 71832 36
2
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.75 0.05 377 -2.
4
6146 (DSCSY) ディスコ 46.40 -0.70 73674 72
4
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.67 -0.33 2012 -
9
8053 (SSUMY) 三菱商事 30.96 -0.69 4916
6
6702 (FJTSY) 富士通 23.66 -0.45 3757
4
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 124.03 12.43 19693 -75
7
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.77 0.00 3420
0
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.00 -1.17 1905 38.
5
8002 (MARUY) 三井物産 736.00 -9.63 5843
7
6723 (RNECY) ルネサス 9.34 0.32 2966 -6.
5
6954 (FANUY) 京セラ 17.42 0.11 2766 1
2
8725 (MSADY) 第一生命HD 18.55 -0.21 1473 1
4
8801 (MTSFY) 三菱地所 28.79 -0.21 4571 1
8
6301 (KMTUY) 小松製作所 44.36 1.33 7043 4
3
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.01 -0.05 3179 -
1
6594 (NJDCY) 日本電産 3.74 0.17 2375 -3
3
6857 (ATEYY) シスメックス 8.99 -0.12 1427 -10.
5
4543 (TRUMY) テルモ 13.87 0.07 2202 -3.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.55 -0.35 1516 -7.
5
（時価総額上位50位、1ドル158.78円換
算）《AN》
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