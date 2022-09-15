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ビジョナル ストップ高、23年7月期の営業利益予想50.2％増、前期実績は3.5倍／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:15JST ＜4194＞ ビジョナル 9380 +1500
ストップ高。23年7月期の営業利益予想を前期比50.2％増の125.00億円と発表している。転職サイトのビズリーチ事業で企業の中途採用やプロフェッショナル人材に対する需要が継続するほか、人材管理クラウドなどのHRMOS事業も顧客開拓・機能拡充で順調に成長すると見込む。同時に発表した22年7月期の営業利益は251.3％増の83.20億円で着地した。好調なビズリーチ事業が全体の業績を牽引した。《ST》
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