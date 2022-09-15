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ＶＡＬＵＥＮＥＸ ストップ高買い気配、22年7月期の営業利益0.40億円、会社計画を超過／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:04JST ＜4422＞ ＶＡＬＵＥＮＥＸ 1785 カ -
ストップ高買い気配。22年7月期の営業損益を0.40億円の黒字（前期実績1.81億円の赤字）と発表している。データ解析に対するニーズが高まったことからコンサルティングサービスやASPサービスの新規案件受注が予想を上回り、会社計画（0.16億円の黒字）を超過達成した。業務の効率化やコスト削減に努めたことも黒字転換に寄与した。通期予想は非開示。《ST》
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