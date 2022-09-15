関連記事
NY外為：ドル・円143円台回復、FRBの利上げペース加速の思惑根強く
記事提供元：フィスコ
*02:47JST NY外為：ドル・円143円台回復、FRBの利上げペース加速の思惑根強く
NY外為市場でドル・円は142円55銭まで下落後、143円05銭まで回復した。日本当局による円安是正介入警戒感に円買いが優勢となったのち、米連邦準備制度理事会（FRB）の追加利上げを織り込む長期金利上昇に伴う根強いドル買いに下値が支えられた。
ユーロ・円は142円30銭の安値から143円08銭まで反発。ポンド・円は164円76銭の安値から165円36銭まで反発した。《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い加速 9/15 01:35
- NY外為：円続伸、当局の円安是正介入に現実味との見方も、24年ぶり円安で 9/15 00:30
- NY外為：ドル売り一服、FRBの力強い利上げ計画は変わらず、米長期金利は上昇 9/15 00:02
- NY外為：ドル・円142円台へ突入、円反発、日本当局の円安是正介入警戒 9/14 22:29
- 【市場反応】米8月生産者物価指数（PPI）改善でドル買い一服 9/14 21:57