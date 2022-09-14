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9/14の強弱材料

2022年9月14日 08:25

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記事提供元：フィスコ

*08:25JST 9/14
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（28614.63、+72.52）
・1ドル＝144.50-60円
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続

弱気材料
・NYダウは下落（31104.97。-1276.37）
・ナスダック総合指数は下落（11633.57、-632.84）
・シカゴ日経先物は下落（27630、大阪比-770）
・SOX指数は下落（2562.27、-168.82）
・米原油先物は下落（87.31、-0.47）
・VIX指数は上昇（27.27、+3.40）
・米長期金利は上昇
・世界的なインフレ
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項
・コア機械受注（7月）
・国債買いオペ
・鉱工業生産確報値（7月）
・石油製品価格（12日）
・NZ経常収支（4-6月）
・英消費者物価コア指数（8月）
・英生産者物価産出指数（8月）
・ユーロ圏鉱工業生産指数（7月）
・欧州連合（EU）のフォンデアライエン委員長が施政方針演説
・独20年物国債入札
・ブラジル小売売上高（7月）
・米生産者物価コア指数（8月）
・ドイツで主要7カ国（G7）貿易相会合《ST》

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