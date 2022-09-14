*08:25JST 9/14

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28614.63、+72.52）

・1ドル＝144.50-60円

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・NYダウは下落（31104.97。-1276.37）

・ナスダック総合指数は下落（11633.57、-632.84）

・シカゴ日経先物は下落（27630、大阪比-770）

・SOX指数は下落（2562.27、-168.82）

・米原油先物は下落（87.31、-0.47）

・VIX指数は上昇（27.27、+3.40）

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・コア機械受注（7月）

・国債買いオペ

・鉱工業生産確報値（7月）

・石油製品価格（12日）

・NZ経常収支（4-6月）

・英消費者物価コア指数（8月）

・英生産者物価産出指数（8月）

・ユーロ圏鉱工業生産指数（7月）

・欧州連合（EU）のフォンデアライエン委員長が施政方針演説

・独20年物国債入札

・ブラジル小売売上高（7月）

・米生産者物価コア指数（8月）

・ドイツで主要7カ国（G7）貿易相会合《ST》