関連記事
9/14の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:25JST 9/14
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28614.63、+72.52）
・1ドル＝144.50-60円
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・NYダウは下落（31104.97。-1276.37）
・ナスダック総合指数は下落（11633.57、-632.84）
・シカゴ日経先物は下落（27630、大阪比-770）
・SOX指数は下落（2562.27、-168.82）
・米原油先物は下落（87.31、-0.47）
・VIX指数は上昇（27.27、+3.40）
・米長期金利は上昇
・世界的なインフレ
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・コア機械受注（7月）
・国債買いオペ
・鉱工業生産確報値（7月）
・石油製品価格（12日）
・NZ経常収支（4-6月）
・英消費者物価コア指数（8月）
・英生産者物価産出指数（8月）
・ユーロ圏鉱工業生産指数（7月）
・欧州連合（EU）のフォンデアライエン委員長が施政方針演説
・独20年物国債入札
・ブラジル小売売上高（7月）
・米生産者物価コア指数（8月）
・ドイツで主要7カ国（G7）貿易相会合《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、英消費者物価コア指数、米生産者物価コア指数など 9/14 06:30
- 9/13の強弱材料 9/13 08:19
- 今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、独ZEW期待指数、米消費者物価コア指数など 9/13 06:30
- 9/12の強弱材料 9/12 09:20
- 今日の注目スケジュール：工作機械受注、英鉱工業生産指数、印鉱工業生産など 9/12 06:30