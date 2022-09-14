*07:33JST NY金：反落で1717.40ドル、米大幅利上げを警戒した売りが入る

NY金先物12月限は反落（COMEX金12月限終値：1717.40 ↓23.20）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比-23.20ドルの1717.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1706.70ドル-1742.90ドル。ロンドン市場で1742.90ドルまで買われたが、8月米消費者物価指数発表後に1706.70ドルまで売られた。ただ、米国株安を受けて金先物の下げ幅はやや縮小し、通常取引終了後の時間外取引では1710ドル台で推移した。《FA》