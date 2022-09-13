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13日の日本国債市場概況：債券先物は149円09銭で終了
記事提供元：フィスコ
*16:53JST 13日の日本国債市場概況：債券先物は149円09銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2022年12月限
寄付148円84銭 高値149円09銭 安値148円82銭 引け149円09銭
売買高総計12951枚
2年 440回 -0.075％
5年 153回 0.035％
10年 367回 0.240％
20年 181回 0.870％
債券先物12月限は、148円84銭で取引を開始。限月交代に絡む割安感からの買いが先行したといわれるほか、財務省の5年債入札の結果も予想以上に順調だったことで買いが強まり、148円82銭から149円09銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は3.54％、10年債は3.32％、30年債は3.48％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は1.66％、英国債は3.08％、オーストラリア10年債は3.56％、NZ10年債は3.91％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 独・9月ZEW景気期待指数（予想：-59.5、8月：-55.3）
・21:30 米・8月消費者物価指数（前年比予想：+8.1％、7月：+8.5％）
・02:00 米財務省・30年債入札
・03:00 米・8月財政収支（予想：-2170.00億ドル、21年8月：-1706.35億ドル）《KK》
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