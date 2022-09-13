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ＧＲＣＳ 大幅に3日続伸、データプライバシープラットフォームの導入支援を本格展開／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:09JST ＜9250＞ ＧＲＣＳ 3505 +105
大幅に3日続伸。データプライバシープラットフォーム「OneTrust」導入・運用支援サービスの本格展開を開始したと発表している。OneTrustは米OneTrust社のソリューションで、GRCSは日本で初めてのコンサルティングパートナー。導入企業に対し、各国・地域の個人情報保護規制へのコンプライアンス対応やリスク評価、データ管理の一元化や可視化の実現を支援するという。《ST》
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