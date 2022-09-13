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ニッソウ 通期業績予想の修正を発表、受注増により増益の見込み
記事提供元：フィスコ
*10:17JST ニッソウ---通期業績予想の修正を発表、受注増により増益の見込み
ニッソウ＜1444＞は9日、2022年7月期(2021年8月1日-2022年7月31日)の業績予想の修正を発表。
売上高は前回予想比11.4％増の35.04億円、営業利益は同13.4％増の2.20億円、経常利益は同15.8％増の2.07億円、当期純利益は同19.8％増の1.36億円、1株当たり当期純利益は前回予想23.9円増の146.97円にそれぞれ修正した。
ペントアップ需要等により、リノベーション工事及び外構・外壁工事等その他工事の受注件数が、当初の計画よりも上回ることで、各利益が前回予想を上回る見込みとなった。《ST》
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