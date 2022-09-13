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スマレジ 大幅に3日続伸、23年4月期第1四半期の純利益2.4倍、吸収合併で特別利益など計上／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:45JST ＜4431＞ スマレジ 1395 +183
大幅に3日続伸。23年4月期第1四半期（22年5-7月）の営業利益を前年同期比19.8％減の1.86億円と発表している。人件費や広告費の増加で販管費が膨らんだ。一方、純利益は142.5％増の3.62億円となり、買い材料視されている。連結子会社の吸収合併に伴い、特別利益0.58億円、法人税等調整額（益）1.75億円の計上したため。通期予想は営業利益が6.51億円、純利益が4.03億円で据え置いた。《ST》
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