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今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、独ZEW期待指数、米消費者物価コア指数など

2022年9月13日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、独ZEW期待指数、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　国内企業物価指数(8月)　9.0％　8.6％
08:50　景況判断BSI大企業全産業(7-9月)　　-0.9
08:50　景況判断BSI大企業製造業(7-9月)　　-9.9


ジャパニアスが東証グロースに新規上場(公開価格:1020円)


＜海外＞
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(7月)　0.9％　0.7％
15:00　英・失業率(8月)　　3.9％
15:00　英・ILO失業率(3カ月)(7月)　3.7％　3.8％
15:00　独・CPI(8月)　0.3％　0.3％
18:00　独・ZEW期待指数(9月)　-60.0　-55.3
21:30　米・消費者物価コア指数(8月)　6.1％　5.9％
27:00　米・財政収支(8月)　　-2111億ドル


米・第77回国連総会開幕、20日から一般討論演説

米・中間選挙予備選(デラウェア、ニューハンプシャー、ロードアイランド州)

石油輸出国機構(OPEC)月報

独・2年債入札

米・ツイッターが臨時株主総会

米・ツイッター内部告発者が上院司法委員会公聴会に出席

ケニア・大統領にウィリアム・ルト氏就任


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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