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今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、独ZEW期待指数、米消費者物価コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、独ZEW期待指数、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 国内企業物価指数(8月) 9.0％ 8.6％
08:50 景況判断BSI大企業全産業(7-9月) -0.9
08:50 景況判断BSI大企業製造業(7-9月) -9.9
ジャパニアスが東証グロースに新規上場(公開価格:1020円)
＜海外＞
21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(7月) 0.9％ 0.7％
15:00 英・失業率(8月) 3.9％
15:00 英・ILO失業率(3カ月)(7月) 3.7％ 3.8％
15:00 独・CPI(8月) 0.3％ 0.3％
18:00 独・ZEW期待指数(9月) -60.0 -55.3
21:30 米・消費者物価コア指数(8月) 6.1％ 5.9％
27:00 米・財政収支(8月) -2111億ドル
米・第77回国連総会開幕、20日から一般討論演説
米・中間選挙予備選(デラウェア、ニューハンプシャー、ロードアイランド州)
石油輸出国機構(OPEC)月報
独・2年債入札
米・ツイッターが臨時株主総会
米・ツイッター内部告発者が上院司法委員会公聴会に出席
ケニア・大統領にウィリアム・ルト氏就任
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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