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旅工房 大幅に反発、7月の旅行取扱高2.5倍、海外旅行取扱額伸びる／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:41JST ＜6548＞ 旅工房 657 +44
大幅に反発。7月の旅行取扱高が前年同月比258.9％、19年同月比10.3％の2.87億円になったと発表している。内訳は、海外旅行取扱額が2.01億円（前年同月比915.9％、19年同月比7.7％）と伸び、国内旅行取扱額が0.86億円（同97.1％、同109.9％）。4-7月累計の旅行取扱高は、前年同期比223.3％、19年同期比7.4％の7.91億円となった。《ST》
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