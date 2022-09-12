旅工房　大幅に反発、7月の旅行取扱高2.5倍、海外旅行取扱額伸びる／新興市場スナップショット

*13:41JST ＜6548＞ 旅工房 657 +44

大幅に反発。7月の旅行取扱高が前年同月比258.9％、19年同月比10.3％の2.87億円になったと発表している。内訳は、海外旅行取扱額が2.01億円（前年同月比915.9％、19年同月比7.7％）と伸び、国内旅行取扱額が0.86億円（同97.1％、同109.9％）。4-7月累計の旅行取扱高は、前年同期比223.3％、19年同期比7.4％の7.91億円となった。《ST》