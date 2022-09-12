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今日の注目スケジュール：工作機械受注、英鉱工業生産指数、印鉱工業生産など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、英鉱工業生産指数、印鉱工業生産など
＜国内＞
15:00 工作機械受注(8月) 5.5％
＜海外＞
15:00 英・鉱工業生産指数(7月) -0.9％
15:00 英・商品貿易収支(7月) -228.47億ポンド
16:00 トルコ・失業率(7月) 10.3％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.05％
20:25 ブ・週次景気動向調査
21:00 印・鉱工業生産(7月) 4.1％ 12.3％
21:00 印・消費者物価指数(8月) 6.90％ 6.71％
27:00 ブ・貿易収支(先週) 3.58億ドル
中・資金調達総額(8月、15日までに) 2兆750億元 7561億元
中・マネーサプライ(8月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(8月、15日までに) 1兆5000億元 6790億元
中・株式市場は祝日のため休場(中秋節)
香港・株式市場は祝日のため休場(中秋節の翌々日)
オーストリア・国際原子力機関(IAEA )理事会(11日まで)
露・クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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