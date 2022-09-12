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今日の注目スケジュール：工作機械受注、英鉱工業生産指数、印鉱工業生産など

2022年9月12日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、英鉱工業生産指数、印鉱工業生産など
＜国内＞
15:00　工作機械受注(8月)　　5.5％


＜海外＞
15:00　英・鉱工業生産指数(7月)　　-0.9％
15:00　英・商品貿易収支(7月)　　-228.47億ポンド
16:00　トルコ・失業率(7月)　　10.3％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.05％
20:25　ブ・週次景気動向調査
21:00　印・鉱工業生産(7月)　4.1％　12.3％
21:00　印・消費者物価指数(8月)　6.90％　6.71％
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　3.58億ドル


中・資金調達総額(8月、15日までに)　2兆750億元　7561億元

中・マネーサプライ(8月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(8月、15日までに)　1兆5000億元　6790億元

中・株式市場は祝日のため休場(中秋節)

香港・株式市場は祝日のため休場(中秋節の翌々日)

オーストリア・国際原子力機関(IAEA )理事会(11日まで)

露・クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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