野外音楽フェス「中津川 ザ ソーラー ブドウカン」岐阜・中津川公園で、Nulbarichなど

野外音楽フェス「中津川 ザ ソーラー ブドウカン(中津川 THE SOLAR BUDOKAN 2022)」が、2022年9月23日(金・祝)・24日(土)・25日(日)の3日間にわたって、岐阜・中津川公園内特設ステージにて開催される。

■音楽フェス「中津川 ザ ソーラー ブドウカン」とは

「中津川 ザ ソーラー ブドウカン」は、“太陽光でロックする”をキーワードに、太陽光発電のエネルギーのみを利用して開催する野外音楽フェス。2021年・2022年は無観客でのオンライン開催を余儀なくされたが、2022年は3年ぶりに岐阜・中津川の地にカムバック。今回初めて3日間にわたって開催する。

■注目の出演アーティスト

出演するのは、全国ツアー2022の開催を発表しているNulbarich(ナルバリッチ)や、映画『チェリまほ THE MOVIE ~30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい~』の主題歌「心音」で話題のOmoinotake(オモイノタケ)など。

夏フェスに引っ張りだこのヤバイTシャツ屋さん、最新アルバム『Into The Time Hole』の発売を控えているGLIM SPANKY(グリムスパンキー)らも会場を盛り上げる。

■出演者一覧

■9月23日(金・祝)出演者

ACIDMAN / bird / BREIMEN / ザ・クロマニヨンズ / 04 Limited Sazabys / 元ちとせ / HHMM(日向秀和×松下マサナオ) /

三宅伸治 & the spoonful with ウルフルケイスケ / 武藤昭平 with ウエノコウジ / 日食なつこ / ROTH BART BARON / ストレイテナー / 四星球 / TAIJI at THE BONNET / 田島貴男(Original Love) / 竹原ピストル / 打首獄門同好会 / 象眠舎 presents Solar Special Session Day1 feat.AAAMYYY・Furukawa Sarah・TENDRE・土岐麻子・吉田沙良(モノンクル)

■9月24日(土)

シアターブルック / the band apart / GLIM SPANKY / ヒグチアイ / 布袋寅泰 / LOW IQ 01&THE RHYTHM MAKERS / モノンクル / 村松拓(Nothing’s Carved In Stone/ABSTRACT MASH) / OAU / PHONO TONES / RED ORCA / リーガルリリー / Scoobie Do / 10-FEET / 東北ライブハウス大作戦ステージ 片平里菜・渡辺俊美 / TRI4TH / ヤバイTシャツ屋さん / 象眠舎 presents Solar Special Session Day2 feat.福原みほ・一青窈・奇妙礼太郎・吉澤嘉代子

■9月25日(日)

a flood of circle / androp / ASOUND / The BONEZ / chilldspot / ComplianS(佐藤タイジ & KenKen) / FLYING KIDS / いとうせいこう is the poet / NakamuraEmi / Nulbarich / オーシャンオーシャン / OKI DUB AINU BAND / 奥田民生 / Omoinotake / サンボマスター / 佐野元春 & THE COYOTE BAND / うじきつよし × 織田哲郎 × 佐藤タイジ / 山口洋 & 矢井田瞳

※最終出演アーティスト情報。

■開催概要

野外音楽フェス「中津川 ザ ソーラー ブドウカン」

開催日程:2022年9月23日(金・祝)・24日(土)・25日(日)

時間:開場 10:00/開演 11:00

会場:中津川公園内特設ステージ

住所:岐阜県中津川市茄子川 1683-797

■チケット詳細

一般発売:8月11日(木)~

料金:1日券 9,500円、2日通し券 14,900円、3日通し券 22,000円

※チケット情報詳細は公式サイト(http://solarbudokan.com/2022/)を確認。