ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

３Ｄマトリクス　大幅に3日ぶり反発、JSTとNEDOが選出した大学発ベンチャー表彰特別賞の支援企業に／新興市場スナップショット

2022年9月9日 13:23

印刷

記事提供元：フィスコ

*13:23JST ＜7777＞ ３Ｄマトリクス 366 +16
大幅に3日ぶり反発。科学技術振興機構（JST）と新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が「大学発ベンチャー表彰2022～Award for Academic Startups～」の受賞者を発表している。このうち、大学発ベンチャー表彰特別賞に選ばれたPURMX Therapeutics（広島市）の支援企業としてスリー・ディー・マトリックスが挙げられている。事業内容は天然型マイクロRNAを用いた難治性疾患を対象とする新薬の研究開発。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る