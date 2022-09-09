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３Ｄマトリクス 大幅に3日ぶり反発、JSTとNEDOが選出した大学発ベンチャー表彰特別賞の支援企業に／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:23JST ＜7777＞ ３Ｄマトリクス 366 +16
大幅に3日ぶり反発。科学技術振興機構（JST）と新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が「大学発ベンチャー表彰2022～Award for Academic Startups～」の受賞者を発表している。このうち、大学発ベンチャー表彰特別賞に選ばれたPURMX Therapeutics（広島市）の支援企業としてスリー・ディー・マトリックスが挙げられている。事業内容は天然型マイクロRNAを用いた難治性疾患を対象とする新薬の研究開発。《ST》
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