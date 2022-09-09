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クリングル 大幅に3日ぶり反発、脊髄損傷に対するHGFとiPS細胞併用治療で特許出願／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:03JST ＜4884＞ クリングル 473 +13
大幅に3日ぶり反発。慶應義塾と共同で新たに脊髄損傷に対する組換えヒトHGF（肝細胞増殖因子）タンパク質とiPS細胞併用治療に関する特許出願を行ったと発表している。発明の名称は「急性期から亜急性期までを対象とする脊髄損傷治療剤」。慢性期完全脊髄損傷モデル動物に対して実施した併用治療は既に特許出願済みで、今回の特許は重度の脊髄損傷モデル動物を対象に行った共同研究に基づくもの。《ST》
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