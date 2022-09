ゴディバ「ショコリキサー レモネード by レモニカ」爽やかレモン×ホワイトチョコのコラボドリンク

ゴディバ(GODIVA)のチョコレートドリンク「ショコリキサー」から、「レモネード by レモニカ(LEMONADE by Lemonica)」とコラボレーションした新フレーバー「ショコリキサー レモネード by レモニカ」が登場。2022年9月15日(木)より、ルミネエスト新宿店で販売される。

■レモネード×ホワイトチョコレートのコラボショコリキサー

「ショコリキサー レモネード by レモニカ」は、石川県金沢市で生まれた本格レモネード専門店「レモネード by レモニカ」のオリジナルレモネードと、ゴディバこだわりのホワイトチョコレートを組み合わせたフローズンドリンク。「レモネード by レモニカ」のレモンジャムや、ホイップクリームもトッピングした。

爽やかなレモネード&レモンジャムに、クリーミーなホワイトチョコレートやホイップクリームが混ざり合い、やわらかな酸味を楽しむことができる。

■【詳細】

「ショコリキサー レモネード by レモニカ」

発売日:2022年9月15日(木)~

取扱店:ルミネエスト新宿店

住所:東京都新宿区新宿3丁目38番1号 LUMINE EST 1F ゴディバ

価格:690円/270ml(レギュラーサイズ)、790円/350ml(ラージサイズ)

※表示価格は消費税8%を含む税込価格。イートイン利用の場合、10%の消費税。

【問い合わせ先】

ゴディバ ジャパン株式会社

TEL:0120-116811(受付時間10:00~18:00)