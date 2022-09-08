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バーチャレク　大幅に反発、「SFA営業プロセス改善パッケージ」の提供開始／新興市場スナップショット

2022年9月8日 13:24

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記事提供元：フィスコ

*13:24JST ＜6193＞ バーチャレク 1065 +39
大幅に反発。新たに展開する「CRM（顧客接点領域）×DX虎の巻シリーズ」の第1弾として「SFA営業プロセス改善パッケージ」の提供を開始すると発表している。顧客管理ソリューションのSalesforceなどSFA（営業支援システム）の導入を検討している企業やSalesforce導入済み企業の営業担当者や営業統括者に商談管理や営業プロセスの改善などをワンストップで提供するサービス。《ST》

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